Tennis lariano il team maschile del club eliminato al 1° turno dei playoff per la promozione in D1

Tennis lariano è un momento molto intenso per il circolo di San Fermo della Battaglia.

Momento di attività intensa per uno dei principali circoli del tennis lariano come il Team Veneri di San Fermo della Battaglia. Purtroppo si è fermata al 1° turno di playoff la rincorsa della squadra maschile del Team Veneri verso la promozione in serie D1. La formazione del club di San Fermo della Battaglia infatti si sono dovuta arrendere nel primo spareggio del tabellone sul campo del Tennis Club Capriolo per 3-1.

In campo singolare invece da segnalare come il presidente del circolo di San Fermo il maestro Primo Veneri dal 2 al 16 settembre ha partecipato sui campi del Milano Marittima Sporting Club Cervia ai Campionati Italiani Over 65, L’esperto tennista nostrano era tra i 72 iscritti al torneo di singolare nella categoria Over65 dove ha visto stopparsi la sua rincorsa al tricolore nei quarti di finale. Nei turni precedenti del tabellone principale Veneri aveva battuto Claudio Saldini all’esordio e poi Massimo Fiata. In semifinale Veneri però si è dovuto arrendere a Giancarlo Nucci che si è imposto per 6-4, 6-0. Nucci in finalissima si è arreso al nuovo campione italiano Paolo Moscelli.

Ora per Primo veneri l'attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno iridato. Già perché il presidente del Circolo Team Veneri di San Fermo è convocato per partecipare ai campionati mondiali Over 65 in programma il prossimo mese di ottobre a Palma di Maiorca, dove vestirà l’azzurro dell’Italia. Quella in terra spagnola, dal 10 al 15 ottobre, sarà di fatto la terza partecipazione ai mondiali senior Itf a squadre per l’esperto tennista, che avrà come suoi compagni di squadra azzurra Franco Brino di Torino, Paolo Moscelli di Bari e Giancarlo Nucci, già suo partner di doppio nel circolo Canottieri Roma dove è tesserato.