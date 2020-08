Tennis lariano il Team Veneri affronterà il Tennis Project Osio Sopra per il salto in D2 

Tennis lariano sorteggiati gli spareggi del campionato di serie D3 maschile.

Tennis lariano per il circolo di San Fermo sfida unica sul campo bergamasco domenica 13 settembre

Il Team Veneri di San Fermo, unica squadra del tennis lariano che dopo la prima fase del campionato di serie D3 si è qualificata per il tabellone di spareggio, ora conosce il suo futuro. Già perché la squadra di San Fermo spareggerà il 13 settembre in gara unica contro Tennis Project Osio Sopra per la promozione in serie D2. Per il circolo lariano un impegno non facile anche perché dovrà giocarlo senza il favore del campo visto che andrà in trasferta in terra bergamasca a Osio Sopra. Ricordiamo che il Team Veneri si è guadagnato l’accesso allo spareggio per la D2 vincendo il suo girone con due vittorie e un pareggio che gli hanno frutto 5 punti, 1° posto e il diritto di giocarsi il salto di categoria.