Tennis lariano il Team Veneri chiude imbattuto e passa al tabellone di spareggio

Tennis lariano chiusa la prima fase regionale di serie D3 maschile.

Tennis lariano decisivo per la squadra di San Fermo il pareggio casalingo per 2-2 contro Albavilla

Tennis lariano protagnista nell’ultima giornata della prima fase del campionato regionale di serie D3 maschile. A sorridre è solo il Team Veneri di San fermo che chiude in vetta e imbattuto il girone 12 e si qualifica al tabellone regionale di spareggio, valido per l’ammissione alla serie D2. La squadra di San Fermo della Battaglia nell’ultimo e decisivo turno, ha conquistato il punto necessario pareggiando sul campo amico per 2-2 contro il Tennisdinamic di Albavilla. Nell’ultima giornata di domenica scorsa si è giocata anche la sfida tra TC Mariano Uso e Ntc Lurago d’Erba con il successo corsaro di quest’ultimo per 3-1.

Ecco il calendario del girone 12:

1° turno domenica 12 Mariano-Team Veneri 1-3 e Lurago d’Erba-Albavilla Center 2-2;

2° turno domenica 19 ore 9: Albavilla-Mariano 4-0 e Team Veneri-Lurago d’Erba 4-0

3° turno domenica 26 Mariano-Lurago d’Erba 1-3 e Team Veneri-Albavilla 2-2.