Tennis lariano il Team Veneri Under12 femminile vince all’esordio

Tennis lariano buone nuove per il circolo di San Fermo della Battaglia

Tennis lariano in sede si sono disputati anche i tornei Paris Open maschile e femminile

Dopo il lockdown incominciano a piovere buone notizie dai circoli del tennis lariano. Tra questi chi ha ripreso l’attività interna e agonistica è il Team Veneri di San Fermo della Battaglia che domenica 21 giugno ha disputato i primi tornei TPRA in sede, i PARIS OPEN MASCHILE E FEMMINILE. Il tabellone femminile è stato vinto da Valentina Monti mentre il Paris Open Maschile ha visto il trionfo di Giacomo Bonavoglia. Inoltre è scesa in campo anche la squadra Under12 del team Veneri che nell’esordio in campionato ha ospitato e battuto sulla terra rossa di San Fermo il Parabiago. Nel prossimo turno le giovani lariane saranno impegnate nella trasferta di Abbiategrasso contro il Tennis Club Boschetto.

Ricordiamo che il Team Veneri schiera nei vari campionati oltre alle squadre giovanili Under12 femminile, Under14 e Under14 maschili, anche le Squadre Over in serie D1 femminile e in campo maschile le formazioni di Serie D3, Serie C e Over 45 Nazionale.

Tra tante belle notizie anche una comunicazione negativa: quest’anno infatti il club non svolgerà il tradizionale Tennis Camp organizzato presso la struttura dell’Eracle di San Fermo e neppure il camp estivo organizzato con la FIT presso il centro del Brallo per l’impossibilità di garantire la totale sicurezza dei partecipanti.