Tennis lariano il Tennis Como vince a Bregnano e vede la promozione in serie D1

Tennis lariano si è giocato ieri 2° turno di serie D2 maschile regionale.

Tennis lariano decisiva la sfida di domenica 19 luglio quando a Villa Olmo arriverà il TC Mariano ehe ieri ha vinto a Tavernola

Tennis lariano protagonista sui campi di domenica scorsa. Ieri infatti è andato in scena il secondo turno del campionato regionale di serie D2 maschile che nel girone 6 parla interamente lariano. Un turno che ancora una volta è stato favorevole al team del Tennis Como che si è impostato con grande autorità sul campo dell’Insubria Bregnano per 4-0 ipotecando il salto di categoria in D1. Nell’altra sfida successo del Tennis Club Mariano Uso che ha sbancato il campo del Tennis Center Tavernola per 3-1. Decisiva per la promozione in D1 sarà l’ultima giornata in programma domenica 19 luglio quando il Tennis Como ospiterà sulla terra rossa di Villa Olmo il TC Mariano: ai lariani basterà vincere un solo incontro per assicurarsi la promozione in D1 mentre ai marianesi il salto di categoria sarà possibile sono con un secco 4-0.

Questo il calendario del girone 6 maschile

Domenica 5 luglio: ore 9 Como Tavernola 4-0 e Mariano-Insubria

Domenica 12 luglio; ore 9 Insubria-Como 0-4 e Tavernola-Mariano 1-3

Domenica 19 luglio: ore 9 Como-Mariano e Tavernola-Insubria