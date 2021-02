Tennis lariano impresa di Federico Arnaboldi si qualifica per gli ottavi dell’ITF di Antalya

Tennis lariano colpo grosso del 20enne brianzolo sulla terra battuta turca.

Tennis lariano il canturino ha eliminato il serbo Miljan Zekic e ora se le vedrà con Jacopo Berrettini

Giorno di festa per il tennis lariano che celebra la bella impresa odierna del giovane canturino Federico Arnaboldi che non finisce di stupire e vincere in terra turca. Il 20nne brianzolo infatti ha inaugurato nel migliore dei modi il primo turno del tabellone principale del torneo Itf d’Antalya valido per il circuito del World Tennis Tour. Dopo le tre vittorie in tre giorni centrate nelle qualificazioni dove aveva battuto nell’ordine lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos con il punteggio di 6-2 6-2, quindi la testa di serie numero 1, l’ucraino Georgii Kravchenko, numero 500 al mondo, piegato dopo un incredibile tie break con il punteggio di 7-6 3-6 10/2 e infine il tedesco 23enne Benedikt Henninge eliminato al tie break per 3-6 6-2 10/5, oggi Arnaboldi si è tolto anche lo sfizio di battere l’esperto giocatore serbo Miljan Zekic già numero 188 dell’Atp, guadagnando l’accesso agli ottavi di finale.

Arnaboldi ha compiuto un’autentica impresa in rimonta perchè dopo aver perso il primo set per 6-2, ha impattato vincendo la seconda partita per 6-4 e di infine ha coronato una battaglia durata oltre 2 ore di gioco imponendosi al terzo set per 6-2. Si tratta dell’11° successo in questo inizio di 2021 che ha permesso al giovane Arnaboldi di guadagnare un altro prezioso punto nel ranking Atp. Ma soprattutto con questa nuova vittoria il brianzolo entra negli ottavi di finale del torneo di Antalya dove ora sfiderà Jacopo Berrettini (fratello del più celebre Matteo) dato in grande forma visto che ha eliminato la testa di serie numero 6, il belga Jeroen Vanneste. in tre set. Un match tutto da seguire e aperto ad ogni pronostico tra due giovani racchette emergenti del panorama italiano che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale sulla tetra battuta di Antalya.