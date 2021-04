Tennis lariano in serie C il CT Cantù vince nel maschile e pareggia nel femminile 

Tennis lariano intenso weekend agonistico per le racchette nostrane.

Buone nuove nel weekend per il tennis lariano. Nel campionato di serie C sorride il Circolo Tennis Cantù che festeggia la vittoria della sua squadra maschile e il pareggio di quella femminile. In campo maschile nel 3° turno del girone 4 il teaa canturino ha vinto in casa contro il quotato Milano Tennis Academy per 5-1. La seconda vittoria consecutiva del CT Cantù è arrivata grazie ai successi nei singolari di Matteo Maggioni contro Gianluca Filoramo per 6-4, 6-2, di Tommaso Cajano contro Federico Pincini 6-1, 6-4 e di Massimo Guazzo contro Federico Danova per 6-0 6-1 mentre ha perso Angelo Scotti contro Federico Swerena per 6-3, 2-6, 3-6. Doppietta vincente anche nel doppio sia con Scotti/Guazzo per 7-6, 6-1) che con Raina/Montecamozzo per 6-4, 6-0. La squadra maschile canturina tornerà in campo domenica 2 maggio per il 4° turno a Melzo ospite dello Sportrend Tennis. In campo femminile il team rosa del Ct Cantù ha strappato un bel pareggio per 2-2 sul campo dello Sporting Milano 3 nonostante l’assenza della sua numero 2, Samira De Stefano. I due punti vincenti sono arrivati grazie alla numero 1 Chiara Giaquinta e al doppio Guiaquinta/Bisignani. La squadra femminile canturina tornerà in campo domenica 2 maggio in casa contro la Villa Reale Monza.

La brianzola Samira De Stefano trionfa ad Arcene

Come detto Samira De Stefano nel weekend non ha giocato in C con Cantù perchè era impegnata nell’Open 2021 del Bitetennis di Arcene, in provincia di Bergamo che ha vinto imponendosi in finale contro Camilla Gennaro (Nuova Casale), con il punteggio di 6-7, 7-5, 10/4.

Si è giocato anche a San Fermo per il Gazzetta Tpra Challenge

Nel weekend si è giocato anche sui campi del Team Veneri di San Fermo dove si sono conclusi i Tornei della Gazzetta Tpra Challenge Singolare Femminile e Doppio Maschile. Nel tabellone femminile successo di Anna De Leon Anna contro la padrona di casa Frasin Lucretia. Nel Doppio invece finalissima tutta in famiglia con due tandem di casa a contendersi il titolo. Alle fine il successo nel derby ha sorriso alla coppia Cavadini- Gorini che ha superato la coppia Bianchi- Orlandi.