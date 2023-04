Tennis lariano: scalda i motori il celebre torneo internazionale organizzato dal CT Cantù.

Tennis lariano: iniziato il conto la rovescia per il 4° Trofeo "Città di Cantù" Wheelchair

E' iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi del tennis lariano. Dal 27 aprile al 1 maggio infatti sui campi di Corso Europa a Cantù si svolgerà il 4° Trofeo internazionale "Città di Cantù", il torneo di tennis Wheelchair maschile e femminile.

Un torneo inserito nella categoria Futures ITF che vedrà al via ben quatto tabelloni tra maschili e femminili con tanti atleti non solo italiani ma provenienti da tutto il mondo: Uomini con il Main Draw da 32 giocatori e un Second Draw a 16 giocatori; Donne con un Main Draw a 16 giocatrici e il tabellone Quads con il Main Draw a 16 giocatori.

Il sorteggio dei tabelloni è previsto per mercoledì 26 aprile alle 18 presso il Circolo Tennis Cantù quando arriveranno anche tutti gli atleti. Il torneo verrà disputato nel rispetto del regolamento ITF. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale: www.tenniscantu.co