Tennis lariano Jonathan Rotteglia ha vinto il  torneo di Terza categoria a Tavernola

Tennis lariano ancora buone notizie per il Team Veneri.

Tennis lariano la racchetta del circolo di San Fermo in finalissima ha battuto Diego Calvo del TC Cantù

Continua il buon momento per il tenni lariano e per il Team Veneri di San Fermo. Già perchè dopo aver celebrato il successo di Alessandro Brambilla al torneo di 3° categoria del tennis Tosi di Legnano, il circolo lariano ora festeggia Jonathan Rotteglia, che si è aggiudicato il torneo di Terza categoria che si è disputato nel weekend sui campi del Tennis Center di Tavernola e che ha visto iscritti oltre 90 atleti. Rotteglia aveva superato la semifinale grazie al rituro per infortunio di Massimo Borgondo (Alte Groane) ma poi i finalissima ha superato meritatamente la testa di serie numero 4, l’Under 16 del Circolo Tennis Cantù Diego Calvo per 6-0, 2-6, 10-4 al termine di una gara bella e avvincente risolta in volata.