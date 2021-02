Tennis lariano, la schiena condiziona Andrea Arnaboldi subito out in Turchia

Tennis lariano brutte notizie dal Challenger di Antalya per l’atleta brianzolo.

Tennis lariano il canturino è stato eliminato dal tedesco Rudolf Molleker

Ancora non buone notizie arrivano dalla Turchia per il tennis lariano. Il tennista canturino, massimo esponente del movimento nostrano, Andrea Arnaboldi è stato infatti eliminato anche nelle qualificazioni del secondo Challenger di Antalya. Sulla terra rossa turca infatti il tennista brianzolo è stato battuto dalla la testa di serie numero 1, il tedesco Rudolf Molleker in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Per la verità Arnaboldi ci ha provato ma è stato fortemente condizionato da un problema alla schiena che già lo aveva penalizzato nel torneo precedente sempre ad Antalya. Un probelma per il quale il tennista brianzolo ora sarà costretto a fermarsi per riprendersi al meglio e poi tornare in campo in vista dei prossimi impegni agonistici. Prematuro fare pronostici però di quando Arnaboldi potrà scendere di nuovo in campo.

Buone nuove nel weekend arivano i primi tornei anche in provincia

Le buone nuove per il movimento nostrano però arrivano dal settore amatoriale. Già perchè torna in campo il circuito amatoriale Tpra con il “Campionato Italiano Fitpra” che scatterà proprio in questa prima settimana di febbraio per poi premiare i migliori al Master Regionale che qualificherà per la fase nazionale prevista per giugno. Come detto al via nel fine settimana prossimo alcuni importanti tornei in provincia di Como: a cominciare dal torneo di Lipomo il 6 febbraio quindi il 7 febbraio si giocherà allo Sporting Insubria di Bregnano, al Club Veneri di San Fermo e al TC di Mariano Comense.