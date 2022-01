Tennis lariano, la selezione comasca debutta in Coppa delle province il 27 febbraio 

News dalle racchette nostrane

Appuntamento importante a livello giovanile per il tennis lariano che dal 27 febbraio vedrà la selezione comasca esordire nella tradizionale Coppa delle Province 2022 il torneo riservato quest'anno alle annate 2012-13-14. Il team lariano è stato inserito nel girone 3 e affronterà le province di Pavia/Lodi, Lecco/Sondrio e Monza Brianza. La squadra comasca si è già ritrovata sui campi del circolo Team Veneri di San Fermo dove appunto debutterà il 27 febbraio prossimo ospitando i pari età del team Pavia/Lodi. Anche nella seconda giornata i giovani comaschi giocheranno in casa il 6 marzo contro Lecco/Sondrio per chiudere il girone il 27 marzo in trasferta ospite del Monza Brianza. Ricordiamo che le prime due classificate del girone passeranno al turno successivo dove incroceranno le qualificate degli altri gironi. Girone1: Cremona, Varese, Brescia e Milano A; Girone 2: Mantova, Bergamo, Milano B.

Questo il calendario completo del girone C

1° turno domenica 27 febbraio: Como-Pavia/lodi, Lecco/Sondrio-Monza Brianza.

2° turno domenica 6 marzo Como-Lecco/Sondrio, Pavia/Lodi-Monza Brianza

3° turno domenica 27 marzo Monza-Como, Lecco/Sondrio-Pavia/Lodi.