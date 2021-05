Tennis lariano la selezione comasca ha pareggiato all’esordio contro Monza Brianza

Tennis lariano nel weekend è iniziato il Torneo delle province 2021 giovanile.

Tennis lariano sulla terra rossa di Villa Olmo le racchette nostrane hanno chiuso 4-4 contro il tema brianzolo

Fine settimana speciale per il tennis lariano. Già perchè presso i campi di Villa Olmo del Tennis Como ha preso il via l’avventura nella Coppa delle Province 2021 della selezione lariana delle baby racchette nate nel 2011-12-13. Nel 1° turno la selezione comasca ha pareggiato per 4-4 contro la rappresentativa dei pari età del team Monza Brianza. I quattro punti per la squadra lariana sono stati conquistati nelle gare di singolare da Tommaso Maglia del Tennis Como e da Anastasia Battarino del Ct Cantù glia ltri due sono stati messi a segno nel doppio ancora da Tommaso maglia in coppia con Francesco Fontanazza del Team Veneri e dal doppio femminile 2011. Ricordiamo che nessuna delle due squadre ha schierato atleti nati nel 2013. Per i baby ariani un buon risultato contro una squadra quotata. Ricordiamo che nello stesso girone ci sono anche le selezioni di Lecco/Sondrio e di Varese squadra contro cui giocheranno in trasferta i giovani atleti comaschi nel prossimo turno, per poi chiudere il girone in casa contro Lecco/Sondrio. Le qualificate alla seconda fase della Coppa delle province 2021 giocheranno poi la fase nazionale dal 26 giugno al 3 luglio.