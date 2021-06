Tennis lariano la selezione Comasca termina il torneo ultima in classifica

Tennis lariano si è chiuso il girone eliminatorio della Coppa delle Province.

Tennis lariano ieri i baby nostrani sono stati battuti anche dalla rappresentativa Lecco-Sondrio per 5-3

Il weekend non ha regalato sorprese positive per il tennis lariano giovanile impegnato nella Coppa delle Province 2021. La selezione comasca dei nati 2011-2012 e 2013 diretta da Roberto Veneri coadiuvato da Claudio Lupi del Tc Como purtroppo ha perso anche l'ultimo turno della competizione regionale arrendendosi in trasferta alla rappresentativa di Lecco e Sondrio con il punteggio di 5-3. I punti per il team nostrano sono stati messi a segno da Tommaso Maglia (Tennis Como, classe 2011) in singolare e dai doppi composti da Tommaso Maglia e Francesco Fontanazza (Team Veneri, classe 2011) e da quello con Priscilla Molli-Giovanni Petruzzellis, classe 2012 del Tennis Game di Dongo. Con questa sconfitta inattesa i baby lariani terminano all'ultimo posto del loro girone dietro anche alla selezione di Monza con cui avevano pareggiato 4-4 nel match inaugurale del torneo e alla selezione di Varese con cui avevano perso 8-1 nel secondo turno. Proprio Varese e Monza Brianza sono state le due squadre che hanno superato il turno e si sono qualificate per la fase successiva.