Tennis lariano l’Itf di Wheelchair Città di Cantù sicuramente slitta

Tennis lariano l’emergenza coronavirus ha colpito l’attività nostrana.

Tennis lariano l’evento organizzato dal Circolo Tennis di Cantù dovrebbe essere posticipato tra il 27 e il 30 agosto 2020

Anche il mondo del tennis lariano è stato battuto, per il momento, dall’avversario più subdolo e invisibile. L’emergenza pandemica che si sta purtroppo vivendo in queste settimane non ha risparmiato il movimento internazionale delle racchette tanto che Atp e Itf hanno deciso di sospendere tutte le attività almeno fino al 15 luglio. Annullato il torneo di Wimbledon, rinviato il Roland Garros, il coronavirus non ha fatto sconti a nessuno costringendo anche nella nostra provincia a chiudere tutti i circoli e sospendere per il momento tutte le attività senior e giovanili. Almeno fino al 15 luglio non si giocherà alcun torneo che potrebbero invece essere eventualmente posticipati (anche se le date successive, rimarrebbero in dubbio a causa dell’emergenza sanitaria italiana e internazionale).

Posticipato il 3° “ Itf di Wheelchair “Città di Cantù”

Ecco allora che anche alle nostre latitudini si registra già un rinvio di uno dei tornei internazionali più tradizionali, in calendario nella nostra provincia come sempre a primavera. Si tratta dell’edizione 2020 dell’’Itf di Wheelchair “Città di Cantù”, organizzato come sempre sui campi del Circolo Tennis di Cantù che avrebbe dovuto disputare la terza edizione a fine mese e a cavallo del 1 maggio. Il Circolo del Tennis di Cantù ha comunicato infatti di posticipare la manifestazione individuando come periodo prescelto le date tra il 27 e il 30 agosto. Sperando ovviamente che la situazione sanitaria locale internazionale sia migliorata e consenta la disputa dei tornei. Tutto quindi rimane in sospeso aspettando comunicazioni anche dall’Itf che potrebbero arrivare entro la fine di aprile.

