Tennis lariano l'Open del TC Cantù 2021 sorride a Bresciani e De Ponti

Spettacolo sui campi di Corso Europa

Tennis lariano si è chiuso domenica scorsa il tradizionale torneo organizzato dal circolo brianzolo .

Tennis lariano si è chiuso domenica scorsa il tradizionale torneo organizzato dal circolo brianzolo.

Tennis lariano la giovane canturina Samira De Stefano si è arresa in finalissima persa 4-6, 6-2, 6-3

Non ha deluso le attese uno degli eventi più attesi del Tennis lariano, il tradizionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cantù che si è chiuso proprio domenica scorsa 3 ottobre. Oltre 150 i partecipanti che hanno dato vita ai due tornei di singolare maschile e femminile che hanno regalato emozioni e belle partite. In campo maschile trionfo meritatissimo per Lorenzo Bresciani, atleta del Tennis Club Crema che era partito come testa di serie nuemro 2 del tabellone. Nel match di finale Bresciani ha battuto nettamente con il punteggio di 6-0, 6-1 Federico Serena del Milano Tennis Academy. Più combattute erano state invece le due semifinali che avevano visto Serena regolare in rimonta per 3-6-6-2 6-1 Nicolas Compagnucci del “Giuseppucci” Macerata mentre Bresciani aveva sudato non poco per sconfiggere in due set il coriaceo Manuel Mazzella del Margine Rosso Cagliari per 7-5 7-6. Come detto però un successo assolutamente meritato per Bresciani che nel torneo canturino non ha concesso nemmeno un set agli avversari.

Torneo femminile: De Ponti trionfa ma deve sudare contro la canturina De Stefano

Ancora più combattuto si è rivelato il torneo di singolare femminile dove il successo ha premiato Rubina De Ponti atleta del Bal Lumezzane, club che milita nel campionato di serie A2, che in finalissima ha sofferto per domare la tennista di casa del CT Cantù Samira De Stefano superata in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. In semifinale la De Ponti aveva eliminato per 7-5, 6-1 Giulia Guidetti del Ct Reggio, mentre Samira De Stefano aveva regolato Aurora Urso del Ct Parabiago per 7-6, 6-2. Ricordiamo che in precedenza la De Ponti nei quarti di finale aveva eliminato un’altra tennista del CT Cantù, Chiara Giaquinta, superata in due set per 6-3 7-5.