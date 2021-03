Tennis lariano: l’under18 Samira De Stefano profeta in patria all’Open di Cantù 2021

Tennis lariano si è chiuso il tradizionale torneo invernale del Circolo brianzolo.

Tennis lariano in campo maschile invece successo di Christian Migliorini del CT Parabiago

Domenica scorsa è calato il sipario su uno dei tornei più tradizionali del tennis lariano. Ieri infatti sono stati proclamati i vincitori dell’Open invernale organizzato dal Tennis Cantù che era iniziato il 13 febbraio scorso sui campi del circolo di Corso Europa. In campo femminile il successo ha sorriso proprio a un’atleta di casa l’under18 Samira De Stefano, che in finalissima ha superato nettamente con un secco 6-2n 6-2 Rachele Zingale, del Ct Ceriano che in semifinale ricordiamo aveva eliminato un’altra atleta di casa, la canturina Chiara Giaquinta del Ct Cantù, per 6-4, 5-7, 10/7. Samira invece in semifinale si era sbarazzata Pdi Greta Schieroni (Country Club Cuneo) battuta per 6-2 6-0. Da segnalare che per la De Stefano di categoria 2.4, è stato un vero trionfo visto che ha vinto tutti gli incontri concedendo un solo set, lei che era partita come testa di serie numero 5 del tabellone.

In campo maschile sorpresa con il successo di Christian Migliorini, racchetta del Ct Parabiago categoria 2.5 che in finalissima si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-1 a spese del favorito della vigilia Riccardo Di Vita (Harbour Club, 2.4 testa di serie numero 2. Migliorini in semifinale aveva eliminato l’atleta di casa Massimo Guazzo, classifica 3.3 e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, mentre in precedenza aveva eliminato non senza difficoltà Manuel Mazzella (Tc Margine Rosso Cagliari) ai quarti per 2-6 7-5 10/7 e negli ottavi invece Massimiliano Dotti (Selva Alta) battuto sempre al tie break per 6-3, 3-6, 10/8.