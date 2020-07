Tennis lariano buone nuove per le racchette nostrane giovanili.

Buone nuove per il tennis lariano giovanile. Nell’ultima settimana infatti si sono giocati i campionati regionali Under un pò intutta la Lombardia che hanno regalato sofddisfazioni alle recchetet nostarne. nella cegrie under11 abbaimo già ruiporattao le qualficazioni per la fesze trclore di Niccolò Alfonso Mondini del Ct Cantù e di Luca Pronti. Belle notzie sono arrivate anche dalla categoria Unde16 dove altri due atleti comaschi hanno staccato il biglietto per le fasi finali. Si tratta in campo femminile di Valeria Kravchenko dello Junior Tennis Training di Concagno che si è qualificata per la prova tricolore lauerendosi vicevampionessa regionale dopo aver perso la finalissima per 6-1, 6-1 contro la favorita numero 1 Menel Eskairi del TC Milano Bonacossa. In campo maschile stesso risultato per l’U16 Matteo De Sanctis cresciuto nel Tennis Center Tavernola che a Marnate si è classificato al 2° posto nella finale regionale perdendo da Federico Vita dello Sporting Milano 3 per 6-1, 6.2 ma qualificandosi per le finali nazionali di categoria.