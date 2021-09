Tennis lariano: nel pomeriggio in campo Andrea Arnaboldi per un posto in semifinale al Città di Como

Tennis lariano: oggi sono in programma i quarti di finale del 15° Atp di Villa Olmo.

Il tennis lariano si prepara ad assistere alle fasi decisive del 15° Challenger Atp Città di Como che ieri ha giocato la sua quinta giornata chiudendo così il tabellone degli ottavi di finale. Ai quarti si sono qualificati il piemontese Andrea Vavassori che ha battuto il russo Andrey Kuznetsov (vincitore a Villa Olmo nel 2015) in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. così come l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il croato Nino Serdarusic e lo slovacco Jozef Kovalik, che ha eliminato Franco Agamenone.

Oggi come detto al via i quarti di finale che saranno aperti in tarda mattinata da Vavassori-Kovalik. Poi seguirà la sfida Riccardo Bonadio-Daniel Altmaier. Non prima delle 15 sarà la volta del derby italiano tra il tennista di casa Andrea Arnaboldi e Gian Marco Moroni. Sul campo 1 invece si disputerà il match tra Cerundolo e Serdarusic. Oggi sono in programma anche le semifinale del tabellone di doppio. Come sempre sarà possibile seguire il live score di tutti i match e le dirette streaming delle partire del torneo (campo Centrale, campo numero 1 e numero 2) sul sito internet www.internazionalicomo.com.

I risultati di ieri a Villa Olmo

Main Draw (secondo turno):

Juan Manuel Cerundolo (Arg, 4) b. Giulio Zeppieri (Ita) per ritiro

Jozef Kovalik (Svk, 2) b. Franco Agamenone (Ita) 6-2, 7-6

Andrea Vavassori (Ita) b. Andrey Kuznetsov (Rus) 2-6, 6-3, 6-4

Nino Serdarusic (Cro, 2) b. Flavio Cobolli (Ita) 6-4, 6-0.

Doppio (secondo turno):

Erler/Miedler b. Bortolotti/Cuevas 4-6, 6-4 10/4

Martinez/Vavassori b. Forti/Zeppieri 6-4, 6-4.

Brown/Martin b. Huesler/Margaroli 4-6, 6-3, 10/7

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena.