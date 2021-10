Tennis lariano niente da fare per Andrea Arnaboldi che vede svanire il sogno Indian Wells 

Grande tennis internazionale

Tennis lariano brutte notizie per il canturino battuto alle qualificazioni del Master 1000 Atp americano.

Tennis lariano brutte notizie per il canturino battuto alle qualificazioni del Master 1000 Atp americano.

Tennis lariano il brianzolo nella notte è stato battuto dall'argentino Olivo nel match decisivo per entrare nel tabellone principale del torneo

Nella notte il tennis lariano ha tifato per il canturino Andrea Arnaboldi impegnato nel 2° turno delle qualificazioni al Master 1000 Atp di Indian Wells, in California. Il tennista brianzolo dopo aver eliminato nel match inaugurale Federico Gaio testa di serie numero 7 questa notte era atteso dalla partita decisiva per entrare nel tabellone principale del prestigioso torneo statunitense opposto al 29enne argentino Renzo Olivo che nel primo turno di qualificazione ha regolato il giapponese Shintaro Mochizuki. Purtroppo però Arnaboldi ha dovuto arrendersi al sudamericano e ha visto così sfumare il pass per entrare nel tabellone principale degli Indian Wells al termine di una gara comunque molto combattuta che si è chiusa in tre set a favore di Olivo. L'argentino si è imposto nettamente nel primo set per 6-1 ma poi ha dovuto subire la rimonta del canturino che ha vinto al tie break la seconda partita impattando così l'incontro. Decisivo il terzo set che però il 29enne sudamericano ha fatto suo imponendosi per 6-3 e volando così al tabellone principale del Master 100 californiano.