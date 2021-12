Tennis lariano oggi Andrea Arnaboldi gioca la finale del Challenger Atp di Forlì

Buone nuove dal circuito Atp

Il tennis lariano fa il tifo oggi per Andrea Arnaboldi che si gioca la finale del 2° Challenger Atp di Forlì. Dopo aver superato i primi tre turni ieri l'esperto tennista canturino ha compiuto una nuova impresa vincente superando in semifinale il 18enne connazionale Luca Nardi raggiungendo così la sua seconda finale del circuito Atp in carriera. Una vittoria che Arnaboldi ha costruito in tre set imponendosi in rimonta. Dopo aver perso per 4-6 la prima partita, Arnaboldi ha impattato il match vincendo il secondo set per 6-3 e poi è stato bravo a vincere l'ultimo appassionante set per 6-4 dopo che Nardi si era portato anche avanti per 4-2, Nel momento più difficile il canturino ha fatto leva sulla sua esperienza ribaltando il set e guadagnandosi l'accesso alla sua seconda finale di carriera che oggi lo vedrà sfidare sul campo di Forlì il forte russo Pavel Kotov. Questa finale permette già ad Arnaboldi di staccare il pass per il tabellone di qualificazione della prima prova dello slam 2022 in Australia.