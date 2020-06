Tennis lariano oggi Andrea Arnaboldi sfida Vavassori per la finalissima

Tennis lariano tempo di semifinali ai campionati Italiani di Todi.

Giornata speciale per il tennis lariano che oggi tiferà per il canturino Andrea Arnaboldi impegnato nella prima semifinale del tabellone maschile ai campionati italiani in corso di svolgimento a Todi. In tarda mattinata il tennista brianzolo, dopo aver eliminato ieri nei quarti al termine di un match pazzesco il forte Gaio, se la vedrà con il piemontese Andrea Vavassori anche lui ieri protagonista di un successo rocambolesco a spese di Moroni al tie break. In palio un posto per la finalissima di domani che vedrà opposto al vincente della seconda semifinale odierna in programma nel pomeriggio di oggi tra la testa di serie numero uno del tabellone Sonego (che ieri ha eliminato Musetti) contro Giustino (che ieri ha eliminato Fonio).