Tennis lariano oggi Andrea Arnaboldi si gioca l'accesso ai quarti del Challenger Split in Croazia

Tennis lariano buone nuove per le racchette brianzole arrivano dai campi internazionali.

Tennis lariano l'esperto canturino sfida nel pomeriggio il giocatore di casa Borna Gojo

Giornata importante per il Tennis lariano che oggi fa il tifo per il canturino Andrea Arnaboldi impegnato nei quarti di finale del Challenger Split a Spalato in Croazia. L'atleta brianzolo dopo aver vinto all'esordio contro il giovane talento 16enne croato Dino Prizmic domato per 6-4, 6-0, nel primo pomeriggio di oggi alle 14.40 se la vedrà nel secondo turno degli ottavi contro un altro giocatore locale Borna Gojo, numero 221 del rankimg Atp che nel match precedente aveva eliminato Thomas Fabbiano per 6-2 6-3. In palio come detto un posto nei quarti del Challenger Split.

Intanto per rimanere in famiglia Arnaboldi da segnalare un'altra buona notizia che è arrivata da Federico, il cugino più giovane di Andrea. Il giovane talento canturino infatti dopo alcuni mesi di assenza per infortunio è finalmente tornato in campo e lo ha fatto in occasione del torneo Itf di Santa Margherita di Pula pur perdendo contro Alexander Weis con il punteggio di 6-2, 6-3.