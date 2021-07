Tennis lariano oggi Federico Arnaboldi si gioca la finalissima del torneo ITF di L'Aquila

Tennis lariano undicesimo successo di fila nel circuito internazionale per il giovane canturino.

Giornata speciale quella di oggi per il tennis lariano che fa il tifo per il giovane canturino Federico Arnaboldi che gioca la finale del torneo internazionale ITF di L'Aquila contro l'italiano Alexander Weis che ieri ha eliminato in semifinale Marcello Serafini per 6-4, 6-2. Arnaboldi invece ieri è riuscito nell'impresa di superare in semifinale, dopo tre ore di maratona, l’italo-argentino Luciano Darderi, classe 2002, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6. Un successo sudato, sofferto e messo a segno in rimonta dopo aver perso il primo set, impattato la gara nel secondo e poi conquistato l'accesso alla finalissima solo dopo un'emozionante tie break. Per il tennista canturino si tratta dell’undicesimo successo di fila nel circuito internazionale che gli permette di disputare la seconda finale consecutiva dopo quella vinta a Bergamo. Non finisce quindi di stupire e vincere Federico Arnaboldi che dopo aver battuto all'esordio la wild card Michele Vianello, eliminato al secondo turno la testa di serie numero 1 l'argentino Juan Ignacio Galarza, nei quarti di finale anche dell'amico e compagno di allenamento a Capiago Intimiano, Gianmarco Ferrari, in semifinale ha domato Luciano Darderi e ora è all'ultimo ostacolo tra lui e il prestigioso trofeo di L'Aquila.