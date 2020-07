Tennis lariano oggi le finali dei tabelloni Under11 regionali al Team Veneri

Tennis lariano si chiude la settimana di tornei regionali giovanili a San Fermo e Villa Olmo.

Giornata speciale quella di oggi per il tennis lariano che per un’intera settimana ha puntato i riflettori sui campi del Tennis Como e del Team Veneri di San Fermo. Già perchè i due circoli nostrani hanno ospitano in questi giorni le fasi regionale dei campionati individuali Under11 maschili e femminili (con quasi 60 partecipanti in gara) che proprio oggi giocano le finali. Sulla terra rossa del circolo di Villa Olmo è andato in scena il tabellone maschile mentre presso il circolo di San Fermo si è giocato il tabellone femminile. Oggi pomeriggio alle ore 17 sono in programma le finali: quella maschile Leonardo Fiocchi (Tennis Master) – Pietro Sala (Golarsa) e anche quella del torneo femminile Giorgia Buccinotti (Vavassori) – Beatrice Gatti (Quanta).