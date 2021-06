Tennis lariano OSHa-APS e Sporting Insubria ai campionati regionali wheelchair

Tennis lariano due società nostrane partecipano alla kermesse lombarda di tennis in carrozzina.

Tennis lariano la competizione si gioca a Brescia dal 10 al 13 giugno con 12 formazioni al via divise in 4 gironi

Appuntamento importante per il tennis lariano che da domani, giovedì 10 giugno e fino a domenica 13 vivrà a Brescia il campionato regionale di tennis in carrozzina con al via anche due sue società l'OSHA-APS di Como che schiererà il tandem composto da Mauro Curioni e Diego Amadori e per la prima volta, il Tennis Sporting Insubria con Alfredo Di Cosmo, Fabio Rini, Angelo Finini. Le dodici squadre sono state divise in quattro gironi da tre: le prime qualificate passeranno alle semifinali di sabato. Domenica la finalissima per il titolo regionale Wheelchair 2021 che vede come campionessa in carica la Canottieri Baldesio di Cremona. La debuttante Tennis Sporting Insubria è inserita nel girone 1 con Active Sport “A” e Canottieri Baldesio “B” mentre i veterani dell’OSHa-Asp sono nel girone 4 con Active Sport “B” e Special Bergamo Sport.

Questi i quattro gironi e le squadre al via

GIRONE 1

Active Sport, team A: Ivano Boriva, Alberto Saja, Edgar Scalvini

Canottieri Baldesio, team B: Luciano Grande, Dario Benazzi, Matteo Sbordi

Tennis Sporting Insubria: Alfredo Di Cosmo, Fabio Rini, Angelo Finini

GIRONE 2

Canottieri Baldesio, team A: Giovanni Zeni, Costantin Mircea, Nazzareno Petesi, Chiara Pedroni

Asd Disabili Lombardia Mettiamoci in Gioco: Alberto Moja, Daniele Colombo, Moreno Monti

Asd Al Tennis: Gianpietro Riseri, Andrea Cinquetti

GIRONE 3

Active Sport, team C: Antonio Raffaele, Davide Scaroni, Rocco Brando

Asd Tennis Senza Barriere: Sergio Crotese, Rocco Marcone, Massimo Fogato, Alessandro Bernardi

Special Bergamo Sport, team A: Paolo Cancelli, Erick Trovesi, Silvia Morotti, Denis Bonetti

GIRONE 4

Active Sport, team B: Roberta Faccoli, Grazia Lumini

Special Bergamo Sport, team B: Anna Bertola, Vanessa Ricci, Michele Mordenti, Claudio Filipazzi

OSHa-APS Asd: Mauro Curioni, Diego Amadori