Tennis lariano, possono allenarsi solo gli atleti di interesse nazionale

Tennis lariano, intanto Jonathan Rotteglia del circolo di San Fermo ha sfiorato il successo al Torneo del Tennis Center di Tavernola

Anche il tennis lariano è stato colpito e condizionato dal decreto ministeriale del 25 ottobre scorso, che ha in parte bloccato l’attività agonistica e non solo. Anche il Team Veneri di San Fermo della Battaglia infatti, nonostante i tanti sforzi per continuare a svolgere l’attività sui suoi campi in totale sicurezza, è stato costretto ad informare i suoi tesserati dello stop. Potranno continuare gli allenamenti solo i giocatori d’interesse nazionale, cioè quelli che hanno la Tessera Atleta (con certificato medico agonistico in corso di validità). Gli allenamenti possono essere svolti in palloni pressostatici e tensostrutture come gli impianti dell’associazione.

Le decisioni governative, avallate anche dalla FIT, hanno confermato quindi l’interruzione della scuola tennis, degli allenamenti e dell’attività dei tesserati amatoriali con tessera FIT non agonistica. L’attività della scuola tennis e la preparazione fisica si possono svolgere solo in campi all’aperto rispettando tutti i protocolli di sicurezza, mentre non si può svolgere in tensostrutture con possibili aperture laterali e nelle strutture pressostatiche, poiché sono considerarti posti chiusi.

Jonathan Rotteglia secondo al Torneo di Tavernola

In casa del circolo di San Fermo, però, è arrivata anche qualche buona notizia. Il suo Jonathan Rotteglia è arrivato ad un passo dalla conquista del torneo di Terza categoria organizzato da Tennis Center di Tavernola, perdendo solo in finale contro Andrea Bulatovic, giocatore dell’Associazione Tennis Cesano Maderno con il punteggio di 6-1 6-2. In semifinale Rotteglia aveva eliminato la testa di serie numero 1, Diego Calvo, tesserato per il Ct Cantù, con il punteggio di 6-4, 6-3.