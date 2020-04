Tennis lariano primo dei comaschi Andrea Arnaboldi 282 nel ranking mondiale

Tennis lariano congelate le classifiche Atp aspettando la ripresa dell’attività internazionale.

Tennis lariano Federico Arnaboldi ripartirà dal 897° posto mentre la new entry Lorenzo Rottoli dal 1899°

Dopo la sospensione dell’attività decisa a livello internazionale che interessa però anche il tennis lariano fino al 13 luglio, l’Atp ha di fatto congelato tutte le classifiche alla data dell’ultimo aggiornamento del 16 marzo scorso. Nel ranking mondiale figurano anche tre atleti di casa nostra. Il primo della lista è l’esperto canturino Andrea Arnaboldi (classe 1987) che si assesta al 282° posto. Più dietro troviamo il cugino Federico Arnaboldi (classe 2000) che ripartirà dal 897° posto. Il terzo nostro rappresentante è il giovane comasco classe 2002 Lorenzo Rottoli che è da poco entrato nel ranking mondiale conquistando il suo primo punto e piazzandosi al 1899° posto. Ora non resta che aspettare nuove indicazioni per sapere la date del rientro in campo a livello agonistico, cosa che averrà non prima di metà estate.

