Tennis lariano: Primo Veneri conquista un doppio scudetto nella categoria Over 65

Tennis lariano: bis tricolore per l'esperto giocatore nostrano ai Campionati Assoluti italiani veterani.

Tennis lariano: il presidente del circolo di San Fermo ha vinto sia il torneo di doppio misto che quello di doppio maschile

Festa doppia per il tennis lariano che ha conquistato ben due scudetti al termine della 68esima edizione dei Campionati Italiani assoluti per veterani che è andata in scena in questi giorni sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Sugli scudi ancora una volta l'intramontabile racchetta di Primo Veneri presidente del Tennis Club Veneri di San Fermo della Battaglia che ha conquistato ben due tricolori nella categoria Over 65.