Tennis lariano: Primo Veneri convocato per i mondiali Over 65 a Palma di Maiorca

Ancora buone notizie per il tennis lariano e questa volta a tinte...iridate. Merito di una racchetta veterana e pluridecorata quella di Primo Veneri presidente del Circolo Team Veneri di San Fermo che è stato convocato per partecipare ai Mondiali over 65 in programma nel prossimo mese di ottobre a Palma di Maiorca. Quella in terra spagnola dal 10 al 15 ottobre sarà di fatto la terza partecipazione ai Mondiali Senior ITF a squadre per l'esperto tennista nostrano che avrà come suoi compagni di squadra Brino Franco, Moscelli Paolo (Bari) e il suo compagno di doppio nel circolo dove è tesserato a Roma Nucci Giancarlo. Già perchè Veneri pur allenandosi sui campi della sua società a San Fermo della Battaglia, è di fatto tesserato per il Circolo Canottiere Roma. Dopo i Mondiali Senior Over 55 disputati in Città di Messico 2010 e quelli in Nuova Zelanda nel 2012, ora Primo Veneri non vede l'ora di fare tris a Palma di Maiorca in una stagione che ricordiamo nel marzo scorso lo ha visto vincere il tricolore ai Campionati Italiani Indoor over 65 di singolo e di doppio.