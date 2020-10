Tennis lariano Primo Veneri è campione italiano over 65 in doppio

Tennis lariano grande festa in casa del Team Veneri.

Tennis lariano lo storico presidente del circolo di San Fermo ha vinto la finale a Milano Marittima

Bel risultato per il tennis lariano e festa grande in casa del Team Veneri. Il circolo di San Fermo infatti celebra con grande piacere il recente successo ottenuto dal suo presidente, Primo Veneri che si è laureato campione italiano Over 65 vincendo la finale del doppio con il compagno Nucci Giancarlo per 6/7 6/3 13/11 tiebreak finale.

I campionati si sono svolti durante la settimana dal 8 al 15 settembre nella splendida location di Milano Marittima. Un altro traguardo importante nella splendida carriera di Promo Veneri.