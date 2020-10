Tennis lariano Primo Veneri tricolore over 65 a squadre con la Canottieri Roma

Tennis lariano nuovo alloro per il presidente del Circolo di San Fermo.

Tennis lariano il veterano lariano campione d’Italia nelle finali giocate a Torino

Nuova grande soddisfazione per il tennis lariano e ancora una volta porta la firma di Primo Veneri presidente del Team Veneri di San Fermo della Battaglia che nei giorni scorsi si è laureato campione d’Italia a squadre Over65 vincendo lo scudetto con la formazione della Canottieri Roma. Nelle finali nazionali che si sono giocate a Torino il team di Primo Veneri era arrivato battendo Bibbiena per 3-0 e il Tennis Club Prato per 3-0. In Piemonte nel girone a 4 finale la squadra romana nella gara d’esordio ha regolato Bari per 3-0 con Veneri che ha vinto il suo match per 3-6, 6-0, 6-2. Quindi secondo successo per 2-1 contro il Nastro Verde Giussano, nonostante il ko di Veneri per 5-7, 6-3, 6-3. Nell’ultima sfida decisiva il team capitolino ha battuto i cugini romani degli Ulivi per 2-1 grazie anche alla doppia vittoria di Veneri prima in singolare per 6-2, 6-2 e poi il doppio per 6-1 6-2. Per Primo Veneri un nuovo tricolore meritato in squadra con Fabio Roversi, Lorenzo Cecca e Giancarlo Nucci e Marco Dedè capitano.