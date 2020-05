Tennis lariano può ripartire l’attività nei circoli e negli impianti nostrani

Tennis lariano di ieri la nuova ordinanza n. 541 della Regione Lombardia.

Tennis lariano da oggi possono tornare a giocare tutti rispettando i protocolli di sicurezza e igiene

E’ una giornata importante per il tennis lariano. Oggi infatti può ripartire l’attività nei circoli e nelle strutture lombarde e non solo per gli atleti di interesse nazionale o di prima e seconda categoria. Potranno tornare a giocare proprio tutti. Lo ha stabilito la nuova ordinanza della Regione Lombardia, la n.541 del 7 Maggio 2020 che recita: le attività sportive individuali all’aria aperta, tra cui il tennis, possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi osservando le necessarie misure di sicurezza. Ora spetta ai circoli e ai gestori degli impianti e dei siti sportivi rispettare i protocolli nazionali di sicurezza e igiene per rendere possibile l’attività di atleti a associati. Una notizia attesa e importante quindi per tutti gli appassionati della racchetta anche in provincia di Como che ora vedono la ripartenza molto vicina.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU