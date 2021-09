Tennis lariano: si è aperto il tradizionale open del CT Cantù che si concluderà il 3 ottobre

Tennis lariano: momento cruciale della stagione per il club canturino di Corso Europa.

Tennis lariano: intanto il circolo brianzolo ha visto sfumare agli ultimi spareggi la promozione in C

Si è aperto un altro evento molto sentito dagli appassionati del tennis lariano. Ha preso il via in questo weekend infatti l'edizione 2021 del tradizionale Open d’autunno organizzato dal Circolo Tennis Cantù che vede al via oltre 150 i giocatori impegnati nei tabelloni maschile e femminile fino alle finali previste per domenica 3 ottobre. Nel torneo maschile il grande favorito della vigilia e testa di serie del tabellone è Antonio Campo già numero 800 delle classifiche mondiali Atp e tesserato per Tennis Club Palermo 2. Tra i più accreditati anche la testa di serie numero 2 Lorenzo Bresciani, giocatore del Tennis Club Crema, classifica 2.3.

Nel tabellone femminile invece tra le grandi favorite ci sono due padroni di casa tesserate entrambe per il Circolo Tennis Cantù: testa di serie numero uno è la giovane Samira De Stefano mentre la numero due è la compagna di club Chiara Giaquinta che questo Open lo ha già vinto in carriera.

Finali promozione in C amare per le le squadre del Tennis Cantù

Purtroppo brutte notizie per il CT Cantù arrivano dai playoff che vedevano in questi giorni impegnate le due squadre maschili e femminili. La squadra canturina maschile di serie D2 è stata sconfitta nella finale promozione contro il Villa Reale Tennis Monza: resa onorevole per il team composto da Davide Corti, Riccardo Ivagnes, Artem Roda, Simone Ballabio,Alessandro Tollardo e capitano Massimo Guazzo che salutano il campionato da protagonisti e tra gli applausi.

Applausi e resa onorevole anche per la squadra femminile del CT Cantù di serie D1 che hanno visto svanire all'ultimo ostacolo la qualificazione alla serie C. La squadra braiznola composta da Martina Meroni, Ludmilla Serrago, Viola Baragiola, Kirsten Sala e capitana Giorgia Nespoli si sono arrese ieri sul campo di casa di Corso Europa battute dal TC Carpenendolo