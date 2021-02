Tennis lariano si è svolta presso il TC Como la riunione provinciale dei maestri 

Tennis lariano, quante news aspettando gli ottavi di finale di Federico Arnaboldi in Turchia.

Tante news per il tennis lariano. Aspettando che in Turchia il canturino Federico Arnaboldi dopo aver eliminato al 1° turno del torneo Itf di Antalya, torneo del World Tennis Tour, il serbo Miljan Zekic, affronti per gli ottavi di finale Jacopo Berrettini (fratello del celebre Matteo), il Tennis Como nelle ultime ore ha aperto le sue porte per un avvenimento importante.

Ieri infatti presso lo storico circolo di Villa Olmo si è svolta la riunione provinciale dei maestri alla presenza del tecnico nazionale Luca Ronzoni (fiduciario per la Lombardia). In presenza sono intervenuti 9 circoli, mentre altri 8 erano collegati online. Nel corso dell’incontro, sono stati presentati i programmi per la nuova stagione, partendo dalla Coppa delle Province che verrà ospitata proprio dal Tennis Como ma anche il Fit Junior Program, il simposio, i campionati a squadre e tutti gli altri eventi agonistici.

Dopo la lungo sospensione per l’emergenza Covid, domenica scorsa i campi del Circolo del Team Veneri di San Fermo hanno ospitato la prima fase del Campionato Italiano Open Maschile. Il torneo è stato vinto da Davide Dossi del Tc Villasanta che ha superato in finale Dario Brusati del Bestennis Cinisello.