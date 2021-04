Tennis lariano, si gioca anche a Pasqua sia a Villa Olmo che a San Fermo

Tennis lariano: non si ferma neppure in questo weekend di festa l’attività provinciale.

Tennis lariano: il comitato federale lombardo stoppa invece i campionati giovanili Under18 e Under10 misto

Non si ferma nemmeno a Pasqua il tennis lariano. Mentre sulla terra rossa di Villa Olmo è tempo di semifinali per la tappa comasca della Super Next Gen 2021, il prestigioso torneo nazionale giovanile riservato alla categoria Under16 e Under18 maschile e femminile che si concluderà proprio domani 4 aprile, si gioca anche a San Fermo. Presso il circolo locale del Team Veneri infatti da oggi sabato 3 aprile e fino a lunedì 5 si disputa il Torneo FIT Open Categoría LIM 2.8 – 3.2 SM / SF. Ricordiamo che il torneo si svolgerà a porte chiuse e l’ingresso in campo è consentito esclusivamente ai soli giocatori. Sempre presso il club Team Veneri settimana scorsa si è concluso il Torneo TPRA. Nel tabellone singolare femminile ha vinto Elena Castelli Elena che in finale ha battuto la Cariboni. Bis vincente di Elena Castelli che poi si è aggiudicata anche il doppio misto in coppia con Dario Rosa che in finalissima hanno battuto il tandem composto da Diego Pessina e Luisa Parassacchi.

Brutte notizie per le squadre U10 misto e U18; stop ai campionati