Tennis lariano sono in rampa di lancio le racchette giovanili nostrane

Tennis lariano la federazione lombarda ha comunicato i campionati regionali maschili.

Tennis lariano al via le categorie Under18, Under16 e Under14 con tante squadre della provincia comasca

Sono in rampa di lancio le squadre giovanili del tennis lariano. In questi giorni il comitato Lombardia della federazione tennis ha pubblicato composizioni e calendari dei gironi relativi alle categorie Under18, Under16 e Under14 maschili che vedono al via tante squadre lariane.

Under18 maschile: 5 le squadre lariane al via dal 24 aprile

Il campionato under18 maschile in Lombardia vede al via 26 squadre divise in 6 gironi, la prima di ogni girone accede alla fase regionale ad eliminazione.

Nel girone 3 al via quattro squadre nostrane: Tennis Como, Team Veneri San Fermo, TC Rovellasca e Junior Tennis Training Cagno A

Calendario:

1° turno 17/4 Como-Rovellasca, Cagno-Team Veneri

2° turno 24/4 Veneri-Como, Rovellasca-Cagno.

3° turno 1/5 Como-Cagno, Rovellasca-Team Veneri

Nel girone 4 una sola lariana la Junior Tennis Training Cagno B

Calendario:

1° turno 17/4 La Dominante Monza-Cagno B

2° turno 24/4 Cagno B- Giussano.

3° turno 1/5 Cagno B- Sovico

Unde16 maschile: quattro formazioni lariane nel girone 10

Il campionato under16 maschile in Lombardia vede al via 106 squadre divise in 25 gironi, la prima di ogni girone accede alla fase regionale ad eliminazione.

Nel girone 10 al via quattro squadre nostrane: Tennis Como, TC Rovellasca, TC Cantù e Erreci Progetto Tennis Mariano.

Calendario

1° turno 21/4 Cantù-Rovellasca, Mariano-Como.

2° turno 28/4 Como-Cantù, Rovellasca-Mariano.

3° turno 1/5 Cantù-Mariano, Rovellasca-Como

Under14 maschile: 7 le squadre lariane al via dal 19 aprile

Il campionato under18 maschile in Lombardia vede al via 113 squadre divise in 27 gironi, la prima di ogni girone accede alla fase regionale ad eliminazione.

Nel girone 19 al via tre squadre nostrane: TC Cantù, TC Rovellasca, Tennis Delle Vigne Como e TC Gallarate.

Calendario:

1° turno 19/4 Cantù-Tennis Delle Vigne, Rovellasca-Gallarate

2° turno 26/4 Gallarate-Cantù, Tennis delle Vigne-Rovellasca.

3° turno 3/5 Cantù-Rovellasca, Tennis Delle Vigne-Gallarate

Nel girone 20 al via tre squadre nostrane: Tennis Como, Team Veneri San Fermo, High Tennis School Lipomo, TC Tavernola

Calendario:

1° turno 19/4 Lipomo-Team Veneri, Como-Tavernola

2° turno 26/4 Team Veneri-Como, Tavenola-Lipomo.

3° turno 1/5 Lipomo-Como, Team Veneri-Tavernola.