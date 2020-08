Tennis lariano, successo da tutto esaurito per il 1° Lanzo Challenger

Tennis lariano, non ha deluso le attese l’evento organizzato presso il circolo della Valle d’Intelvi.

Tennis lariano: divertente sfida in famiglia tra i cugini Andrea e Federico Arnaboldi

Il tennis lariano ha puntato i fari sulla Valle d’Intelvi e sui campi del Circolo Tennis Lanzo dove nel pomeriggio è andata in scena una sfida inedita quanto attesa. Il 1° Tennis Lanzo Challenger non ha deluso le attese ma è stato un grande successo di pubblico sotto la regia dell’organizzazione del Tennis Lanzo, dell’Usli Lanzo Intelvi, del Comune di Alta Valle Intelvi e della Comunità Montana Lario Intelvese.

Un evento da tutto esaurito perchè ha proposto un match inedito, un derby in famiglia tra i due cugini canturini Andrea e Federico Arnaboldi la migliore espressione del tennis nostrano. Il match non ha deluso anzi è stato molto divertente e ha riscosso gli applausi del folto pubblico presente sulle tribune gremite: alla fine il successo ha premiato il giovane Federico che si è imposto per 7-5, 3-6, 10-2 al tie break.

Al termine della sfida in famiglia, i due giocatori canturini hanno poi giocato con i soci del Tennis Lanzo con dei doppi al tie-break. Tutte le sfide sono state arbitrate da Nicola Trincavelli del Circolo Tennis Cantù. La manifestazione è stata anche l’occasione per ricordare Enrico Manzoni personaggio storico della comunità di Lanzo.