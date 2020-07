Tennis Lariano Team Veneri e Albavilla strapazzano NTC Lurago e TC Mariano

Tennis lariano ieri si è giocato il 2° turno del campionato regionale D3 maschile.

Tennis lariano per il primo posto del girone 12 sarà decisivo lo scontro diretto di domenica 26 luglio a San Fermo

Quella di ieri è stata una domenica importante per il tennis lariano che ha giocato il 2° turno dei campionati regionali D3 maschili. Nel girone 12 tutto nostrano prove di forza del Team Veneri San Fermo e dell’Albavilla Center che hanno battuto nettamente in casa per 4-0 rispettivamente NTC Lurago d’Erba e TC Mariano Comense. Ora il Team Veneri guida il girone a punteggio pieno seguito dal circolo di Albavilla. Per il primo posto del girone sarà decisivo quindi lo scontro diretto in programma nel 3° e ultimo turno domenica 26 luglio a San Fermo.

Ecco il calendario del girone 12:

1° turno domenica 12 Mariano-Team Veneri 1-3 e Lurago d’Erba-Albavilla Center 2-2;

2° turno domenica 19 ore 9: Albavilla-Mariano 4-0 e Team Veneri-Lurago d’Erba 4-0

3° turno domenica 26 Mariano-Lurago d’Erba e Team Veneri-Albavilla.