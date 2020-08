Tennis lariano, Team Veneri San Fermo e TC Cantù ai nastri di partenza

Tennis lariano: tutto pronto per il via della prima fase del campionato di serie C maschile.

Tennis lariano le sfide del girone 10 si giocheranno domenica 30 agosto, il 6 e 13 settembre

Tennis lariano punta i fari sulla serie C maschile che vede al via nella prima fase del campionato lombardo anche due squadre nostrane il TC Cantù e il Team Veneri San Fermo inserite nello steso girone 10 con Tennis Parabiago e Isola Virginia. Al via nella prima fase lombarda ben 54 squadre divise in 12 gironi ma solo la prima di ogni raggruppamento accederà alla seconda fase in programma il 20 e 27 settembre. La prima fase invece si giocherà su tre turni domenica 30 agosto, domenica 6 settembre e domenica 13 settembre 2020. L’atteso derby è previsto alla seconda giornata domenica 6 settembre sul campo di San Fermo della Battaglia.

Questo il calendario completo del girone 10

Domenica 30 agosto ore 9: Parabiago-Team Veneri, Cantù-Isola Virginia

Domenica 6 settmbre ore 9: Team Veneri-Cantù, Isola Virginia-Parabiago

Domenica 13 settembre ore 9: Parabiago-Cantù, Team Veneri-Isola Virginia.