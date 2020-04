Tennis lariano un decalogo di sicurezza FIT da seguire per tornare all’attività nei circoli

Tennis lariano una proposta federale dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi.

Tennis lariano nuove regole pratiche per giocatori ma anche per istruttori e genitori

Anche il tennis lariano è stato stoppato dall’emergenza coronavirus e attende di sapere come potrà tornare all’attività nei circoli. In attesa di date ufficiali, Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi e organizzatore dell’evento digitale “Il tennis al tempo del Coronavirus” ha proposto e diffuso un decalogo di regole pratiche da rispettare e necessarie per poter tornare a giocare a livello individuale ma anche di gestione della scuola di tennis. Un decalogo utile anche per i tanti praticanti nostrani e i circoli comaschi.

Queste le prime regole del tennis sicuro per i praticanti:

In prossimità dei campi devi arrivare sempre con mascherina, guanti e gel igienizzante nel portaracchette

Mantieni sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro prima, durante e dopo aver giocato a tennis, soprattutto nel doppio;

Quando giochi, ricordati di indossare il guanto con la mano non dominate con cui lanci la palla nel servizio o raccogli le palline;

Se non riesci a giocare con il guanto, poiché giochi il rovescio a due mani, utilizza il gel disinfettante ad ogni cambio campo

La stretta di mano, o il “batti cinque” puoi sostituirla con un tocco della punta della racchetta con quella del tuo compagno di gioco

Se hai giocato un match, l’arbitro puoi salutarlo indicandolo con la testa della racchetta

Prima e dopo il match lavati accuratamente le mani e appena puoi utilizza il gel igienizzante

Cambia campo dal lato opposto rispetto al tuo avversario; se non è possibile ricordati la distanza di sicurezza

Togli l’over-grip al termine di ogni incontro e rimettine uno nuovo prima del successivo”.

Regole di sicurezza per maestri e dai genitori per riprendere le lezioni nelle scuole tennis

L’ingresso in campo deve avvenire non per gruppi ma singolarmente;

Nella fase di accoglienza dedicare sempre almeno un minuto al promemoria delle regole sull’igiene;

In ogni momento della lezione gli allievi devono essere almeno a 1metro di distanza tra loro;

In ogni momento della lezione l’insegnate deve essere almeno a 1metro da ciascun allievo;

Il rapporto insegnanti/allievi all’interno del campo deve rispettare i parametri dettati dall’Istituto Superiore di Formazione “R.Lombardi”. Minitennis/Avviamento: 1 a 4 o 1 a 3; Perfezionamento: 1 a 3 o 1 a 2; Specializzazione: 1 a 2 o 1 a 1; Alto livello: 1 a 1.

Evitare spiegazioni con bambini in

piedi dietro la riga e nella didattica utilizzare il principio dell’interattività evitando “file indiane”.

Evitare ogni correzione tecnico-manuale

Prestare particolare attenzione per evitare gli assembramenti durante la raccolta delle palle

Per i genitori: lasciare i propri figli in prossimità dei campi senza creare assembramenti

Per i genitori: assicurarsi che i propri figli abbiano sempre a disposizione il gel igienizzante”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU