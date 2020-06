Tennis lariano un terzetto comasco al campionato italiano di serie A1

Tennis lariano news per le racchette nostrane in vista di un appuntamento stagionale atteso.

Tennis lariano oltre ai due cugini brianzoli Andrea e Federico Arnaboldi anche l’under18 Rottoli

Tre racchette del tennis lariano prenderanno parte al campionato di serie A1 di tennis 2020 che dovrebbe giocare la prima giornata il prossimo 5 luglio. Ovviamente ci sarà il veterano Andrea Arnaboldi, il canturino che giocherà con il Park Genova. Al via anche il cugino più piccolo il brianzolo Federico Arnaboldi che difenderà i colori di un altro club genovese il Tennis Club Genova 1893. Ultimo per età del terzetto nostrano sarà il giovane Under18 comasco Lorenzo Rottoli che parteciperà ai campionato di A1 con la formazione della Massa Lombarda. Ora non resta che aspettare i sorteggi della prima giornata da parte della Federtennis.