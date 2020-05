Tennis non sono ancora consentite le lezioni nei circoli

Tennis arrivano alcune precisazioni importanti dalla Regione Lombardia.

Tennis invece confermato l’accesso agli impianti a tutti gli sportivi non solo agli atleti professionisti e non

Dal 7 maggio scorso con la nuova ordinanza della Regione Lombardia, la n.541 i circoli del tennis anche in territorio comasco hanno riaperto per consentire la ripresa dell’attività sportiva a tutti gli associati e atleti osservando ovviamente le necessarie misure di sicurezza e nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento. Ieri, sabato 9 maggio, però la Regione Lombardia ha voluto chiarire alcune regole e disposizioni in merito all’attività tennistica nei centri sportivi che possono interessare i tanti appassionati della racchetta nella nostra provincia. Innanzitutto è stato precisato che: l’accesso agli impianti per svolgere attività sportiva individuale all’aria aperta è concesso a tutti i cittadini, non solo agli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale. Invece non è consentito giocare a tennis in tensostrutture con aperture laterali apribili perché non sono identificabili come impianti “all’aria aperta”. Ulteriore precisazione sottolinea che non sono consentite lezioni individuali o a piccoli gruppi in quanto si tratta di svolgimento di attività didattica, di insegnamento, e non di mera attività sportiva.

