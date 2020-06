Tennis quest’estate ripartono i campionati a squadre

Tennis notizie importanti dalla federazione per la ripresa agonistica.

Tennis dal 20 giugno al via i giovanili poi toccherà a serie D1, D2, D3, D4 e dal 30 agosto alla C

Il tennis italiano e lariano dopo essere tornato in campo per riprendere gli allenamenti nei circoli, ora vede la luce anche per quanto riguarda la ripresa agonistica. Quest’estate infatti ripartiranno i campionati a squadre come è stato comunicato dalla Federtennis. Dal 20 giugno scatteranno i campionati a squadre giovanili dei gironi regionali poi dal 28 giugno toccherà alla serie D1, dal 5 luglio la D2, e poi D3 e D4. La Serie C partirà invece il 30 agosto. Definite anche le date per le iscrizioni ai campionati.

Serie C – Il campionato avrà inizio il 30 agosto mentre entro il 31 luglio le associazioni potranno provvedere a rettificare l’elenco dei giocatori/trici e/o a comunicare la rinuncia al campionato. I gironi saranno ricompilati tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori delle squadre.

Serie D1 – Il campionato avrà inizio il 28 giugno. La scadenza delle iscrizioni è prorogata fino al 8 giugno.

Serie D2 – Il campionato avrà inizio il 5 luglio.. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 15 giugno.

Serie D3 e D4 – Il campionato avrà inizio il 12 luglio(D3) e il 19 luglio (D4). La scadenza delle iscrizioni è fissata al 22 giugno (D3) e 29 giugno (D4).

NB. Le Squadre già iscritte hanno tempo sino alla data di termine nuove iscrizioni per Cancellazioni e modifiche.

Campionati Veterani e Ladies.

–I campionati e manifestazioni Veterani & Ladies saranno disputati in autunno ad eccezione delle gare che prevedono la qualificazione ai tabelloni nazionali e che per tale motivo devono essere necessariamente disputati entro il mese di agosto:

Tutte le squadre già iscritte alle due manifestazioni sopra riportate potranno comunicare l’intenzione di non partecipare entro il giorno 8 giugno 2020 a crlombardia@federtennis.it.