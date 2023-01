Dopo le prove di Artogne e Cornaredo, domenica 22 gennaio, il campionato regionale di tennis tavolo promosso dal CSI Lombardia finalmente ha fatto tappa anche a Como.

Tennis tavolo: il campionato regionale a Como e i lariani vincono 7 ori

Il palazzetto dello sport di Villa Guardia ha aperto le sue porte ai 295 atleti iscritti alla manifestazione che, a suon di dritti e di rovesci, si sono sfidati per aggiudicarsi la vittoria nelle 17 categorie in gara. 28 le società sportive presenti, in rappresentanza di 9 comitati lombardi. Con i suoi 124 atleti il comitato lariano è risultato il più numeroso; a rappresentarlo degnamente sono scese in campo le società sportive US Villa Romanò, GS Villa Guardia, Oratori Carlo Acutis e Dilettantistica Pol. Intercomunale.

Giornata decisamente positiva per gli atleti lariani che hanno conquistato ben 7 ori grazie a: Santiago Acquistapace (US Villa Romanò) per la categoria Giovanissimi, Piero Sorrentino (GS Villa Guardia) per gli Adulti, Alessandra Butti (GS Villa Guardia) per le Veterane, Marco Butti (GS Villa Guardia) per i Veterani A, Viktoriia Ananeva (US Villa Romanò) per la categoria Eccellenza Femminile, Carlo Saporiti (US Villa Romanò) per l’Eccellenza B e Giacomo Cerea (US Villa Romanò) per l’Eccellenza A. Numerosi anche i podi e gli ottimi piazzamenti sia nelle categorie giovanili che in quelle maggiori.

Al termine di questa terza prova la classifica generale vede in vetta proprio una squadra comasca, l’US Villa Romanò mantiene il suo primato, alle sue spalle l’AD Tennis Tavolo Saronno e al terzo posto in risalita il GS Villa Guardia. Le premesse per chiudere in bellezza il campionato regionale ci sono tutte. Ora non resta che aspettare il 19 febbraio e l’ultima prova di Ponte San Pietro (BG).