Termina in parità il derby tra Itala e For: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell’Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: l’emozionante derby tra Itala e For termina 1-1

Girone A – Davanti a una tribuna gremita, a Lurate Caccivio finisce 1-1 il derby tra Itala e For Soccer. I nerostellati, avanti di un gol e di uomo all’intervallo, si fanno riprendere in una ripresa scoppiettante, segnata dal ristabilirsi della parità numerica e da occasioni da una parte e dall’altra per portare a casa l’intera posta in palio. Un’occasione persa per la squadra di mister Luca De Giovanni, che non sfrutta i passi falsi delle dirette concorrenti e scivola così al terzo posto a quota 38 punti. A sorridere è invece la Cdg Veniano, che travolge 5-0 il fanalino di coda Olimpia Tresiana e sale al secondo posto con 39 punti, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta. Il Cassina cade nel finale col San Michele (1-0): quintultimo a 22 punti. Il punto prezioso guadagnato dalla For a Lurate la proietta a quota 20 punti, -3 dalla zona salvezza. Aurora Montano battuta 0-2 dal Tradate Abbiate: è penultima a 13 punti.

Seconda categoria: il Bulgaro vola al secondo posto, Guanzatese inarrestabile

Girone G – Il Bulgaro supera 1-3 il Cda Cavallasca e, approfittando della caduta del Giussano ad Albate, si porta al secondo posto a 38 punti. Sanfermini che incappano invece nel terzo ko consecutivo: sono ottavi a 29 punti. La Guanzatese infila invece la sesta vittoria di fila, superando 0-1 il Novedrate: è sesta a quota 31 punti.

Girone X – Vittoria pesantissima in chiave salvezza per l’Uggiatese, che supera di misura il Varano Borghi (1-0) e sale a quota 23 punti, al quartulimo posto. Un successo che consente ai gialloblù di allungare a +12 la forbice di punti sulla terzultima e di affrontare il finale di stagione con una tranquillità decisamente maggiore. La Concagnese viene invece battuta e raggiunta in classifica dal fanalino di coda Cittiglio (2-1): ora ai biancoblù servirà un autentico miracolo per raggiungere la salvezza.

Terza categoria: sconfitto il Real San Fermo

Girone A – Il Real San Fermo lotta ma non basta: il Sagnino vince 2-1. Neroverdi terzultimi a quota 14 punti.