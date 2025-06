Terminato il Torneo Anors: a segno Barlassina DR4, Cermenate U17 e Cabiate U13

Dopo una settimana intensa di partite spalmate su tre categorie si è concluso tra gli applausi la terza edizione del Torneo Anors.

I risultati al Torneo Anors

La manifestazione è stata organizzata come da tradizione dalla Pallacanestro Figino. Prime a scendere in campo sono state le sei squadre senior di DR4, Divisione Regionale 4, che hanno decretato il trionfo di Barlassina che in finale ha battuto il Btf Cantù. Al terzo posto i padroni di casa del Figino B che hanno preceduto il Fino Mornasco.

Nel week-end del 21-22 giugno, invece, è toccato ai due quadrangolari giovanili. Nel torneo Under13 successo della Pallacanestro Cabiate che ha battuto in finalissima i gialloverdi di Figino. Al terzo posto Appiano Gentile che ha travolto la Besanese.

Nel torneo Under17 invece il trofeo è stato alzato dai ragazzi della Virtus Cermenate che in finalissima hanno domato il pescate. Sul terzo gradino del podio sono saliti i locali di Figino che hanno superato Erba.

Il calendario completo dell’edizione 2025

Lunedì 16/6 girone A DR4 Figino B-Barlassina 46-62, Figino B-Alebbio 77-48, Alebbio-Barlassina 59-70

Marcoledì 18/6 girone B DR4 Btf-Fino 61-51, Figino A-Btf 51-54, Figino A-Fino 50-53.

Classifica Girone A DR4: Barlassina 4; Figino B 2; Alebbio 0.

Classifica Girone B DR4: Btf Cantù 4; Fino 2, Figino A 0.

Venerdì 20/6 Finale 5°-6° posto Figino A-Alebbio 78-48; Finale 3°-4° posto Figino B-Fino 43-48; Finale 1°-2° posto Barlassina- Btf Cantù 57-48.

Sabato 21/6 semifinali U13 Figino-Besanese 138-11, Cabiate-Appiano 63-47; semifinali U17 Figino-Pescate 76-79, Cermenate-Erba 73-61.

Domenica 22/6 finale 3°-4° posto U13 Appiano-Besanese 82-16, finale 3°-4° posto U17 Figino-Erba 73-30, finale 1°-2° posto U13 Cabiate-Figino 62-44, finale 1°-2° posto U17 Virtus Cermenate-Pescate 68-60.