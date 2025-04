Terremoto in casa For Soccer: esonerati mister Trunetti e Guzzetti

Dopo due anni, la For Soccer si separa dai suoi allenatori. Ecco il comunicato stampa ufficiale.

For Soccer, rivoluzione in panchina

La società nata nel giugno 2023 dalla fusione tra Pro Olgiate e Faloppiese Ronago, oggi militante nel Girone A di Prima categoria, ha deciso di cambiare aria. La decisione era già stata presa nella serata di ieri, lunedì 7 aprile. Con un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, poi, i blugranata hanno annunciato l'interruzione del rapporto con i due tecnici Mauro Trunetti e Daniele Guzzetti, alla guida della prima squadra da due stagioni. Una scelta presa per dare una scossa a una squadra che, dopo un girone di andata oltre le aspettative, nel ritorno ha raccolto solo 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. La formazione blaugrana è ora al nono posto in classifica con 35 punti: la salvezza matematica è a un passo, ma per conquistarla sarà obbligata a fare punti nelle ultime due gare contro Arsaghese e Osl Garbagnate.

Il comunicato ufficiale

“La For Soccer 1952 comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con i mister Mauro Trunetti e Daniele Guzzetti, alla guida della prima squadra nelle ultime due stagioni. La società desidera ringraziarli sentitamente per il lavoro svolto, per la serietà e la passione dimostrata in ogni momento, e per i risultati ottenuti insieme. In particolare, resterà nella storia della For Soccer la splendida vittoria del campionato di Seconda Categoria conquistata nella scorsa stagione, al primo anno di vita della società. Un traguardo frutto di un grande lavoro di squadra e di una guida tecnica preparata e appassionata.

Un ringraziamento speciale arriva anche da Riccardo Bonavita, team manager, dal direttore sportivo Davide Latorrata e dallo staff della prima squadra, che in questi due anni hanno lavorato quotidianamente al loro fianco. Insieme hanno condiviso vittorie, sfide e momenti fondamentali per la crescita della squadra, costruendo una base importante per il futuro della società. A entrambi va il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro, con la consapevolezza che resteranno sempre parte della famiglia For Soccer. Grazie di cuore, mister!”.