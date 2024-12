Terza sconfitta consecutiva per la Pallavolo Cabiate che cade a Novara per 3-1

Il 10° turno stagionale in serie B1 ha riservato la terza sconfitta consecutiva per la Pallavolo Cabiate caduta male sul campo di Novara per 3-1.

La gara

Dopo aver perso i primi due set la Clerici Auto ha avuto una fiammata di orgoglio imponendosi nella terza frazione per poi però spegnersi nel set successivo perso male per 25-15.

Ora la squadra di coach Gilles Reali torna in palestra per preparare l'ultimo impegno prima della sosta natalizia in programma sabato prossimo in casa alle ore 19 contro la quotata MTS Tecnicaer Santena terza in classifica.

Il tabellino di Novara-Pallavolo Cabiate 3-1

Parziali: 25-19, 25-18, 22-25, 25-15

Cabiate: Bizzotto 11, Crespi 11, Colombo 10, Bordignon 9, Ghezzi 5, Gotti 4, Niccoli 2, Casarotti 1. All. Reali.

Il programma del 10° turno girone A serie B1

Sabato 14 dicembre, ore 17.30, Novara-Cabiate 3-1, Trentino Energie- Savis Volpiano 1-3, Libellula-Club Italia 3-1, Villa Cortese-Parella 3-1, Palau-Volano 0-3, Legnano-Don Colleoni 3-0, Santena-Chiavenna 3-0.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 28; Volano 25; Santena 23; Savis Volpiano 22; Capo D'Orso Palau 20; Libellula 16; Focol Legnano, Novara 15; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.