Terzo successo di fila per Cermenate che si mangia Gorgonzola per 57-62

Weekend positivo per la Virtus Cermenate che allunga la sua striscia vincente nel girone di ritorno di serie C. La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi infatti ha inanellato il suo terzo successo consecutivo sul campo della Nuova Argentia Gorgonzola, giunto coronando una bella rimonta. Con questa vittoria la Virtus resta al secondo posto con la Bocconi a due punti dalla capolista Cerro e tornerà in campo sabato prossimo in casa contro il Settimo già battuto all'andata.

Il tabellino di Gorgonzola-Cermenate 57-62

Parziali 22-21, 35-33, 44-50

Nuova Argentia Gorgonzola : Romano Samuele 14, Foresti Matias 8, Grampa Matteo 8, Mladjenovic Marko 8, Monguzzi Francesco 8, Bertolotti Giovanni 6, Pirovano Mattia 4, Nodari Paolo 1, Freri Federico ne, Maestroni Matteo ne. All. Benetti.

Virtus Cermenate : Molin Leonardo 18, Lepri Jacopo 11, Clerici Matteo 9, Verga Phuwin Simone 8, Giardini Samuele 6, Carioni Matteo 5, Lakicevic Jovan 5, Botta Pierfrancesco, Cairoli Luca, Camara Mamadou, Bargna Giacomo ne, Bello Alessio ne. All. Pogliaghi

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone D

Gorgonzola-Cermenate 57-62, Settimo-Novate 58-73, Cerro-Pall. Milano 85-77, Busnago-Robur Somaglia 75-58, Opera-Milanotre 74-84, Lissone-Varedo 81-60, Bocconi-Seregno 78-68.

La classifica del girone D

Cerro 28; Bocconi, Cermenate 24; Pall. Milano, Milanotre 22; Settimo 18; Lissone, Busnago 16; Seregno, Gorgonzola, Opera 14; Robur Somaglia, Novate 10; Varedo 6.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone D

Sabato 15 febbraio ore 21 Cermenate-Settimo, Pall. Milano-Busnago, Varedo-Cerro, Milanotre-Bocconi; domenica 16 Gorgonzola-Robur Somaglia, Seregno-Novate, Opera-Lissone.