Test amichevoli per l'Italbasket femminile della brianzola Ilaria Bernardi in vista degli Europei U20

Weekend di test pre campionati Europei per la nazionale italiana femminile Under20 tra le cui fila è scesa in campo anche la cestista brianzola Ilaria Bernardi, guardia classe 2005 appena passata a Giussano in serie A2.

Le amichevoli

Le azzurre, in ritiro a Folgaria, in questi giorni hanno giocato due amichevoli contro la Slovenia perdendo il primo match per 60-70 e vincendo il secondo test giocato ieri per 73-54. La figinese Bernardi ha segnato 5 punti nella prima gara e 6 nella seconda. Ora l'Italia under20 continuerà la preparazione per poi volare il 4 luglio in Lituania, dove si disputerà il Campionato Europeo a Vilnius e Klaipeda dal 6 al 14 luglio. Le azzurre affronteranno nella prima fase (inserite nel girone C) Polonia, Finlandia e Turchia.

Il tabellino del secondo test Italia-Slovenia 73-54

Parziali: 21-14; 16-17; 15-14; 21-9

Italia: Lussignoli 8, Tomasoni 3, Villa M. 15, Zanardi, Caloro 3, Villa E. 19, Ceppellotti, Tempia, Bernardi 6, Cancelli, Arado 8, Piatti 4, Osazuwa 7. All. Piazza.

Il tabellino del primo test Italia-Slovenia 60-70

Parziali: 18-17; 15-15; 6-23; 21-15)

Italia: Tomasoni 1, Villa M. 12, Zanardi 15, Caloro 2, Villa E. 1, Lucantoni, Aghilarre, Ceppellotti, Tempia, Bernardi 5, Zanetti 2, Cancelli 5, Arado 15, Osazuwa 2. All. Piazza.